Virginia Fonseca é vaiada na Sapucaí durante estreia como rainha de bateria e tapa-sexo se descola (vídeo)

247 - A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de vaias na noite desta terça-feira (17), ao ser anunciada como rainha de bateria durante o desfile na Marquês de Sapucaí. As informações foram publicadas pelo g1. Segundo a reportagem, a reação partiu de parte do público presente no Setor 1, no momento em que um integrante da Liesa leu a ficha técnica da escola e citou o nome da influenciadora no sistema de som do sambódromo.

Chegada tumultuada

A estreia de Virginia foi marcada por forte esquema de segurança. Ao deixar o camarote onde se preparava, pouco depois da meia-noite, ela foi cercada por curiosos, desfilantes e fãs enquanto seguia em direção à concentração. A influenciadora desfilou escoltada por seguranças que vestiam camisas da escola com as inscrições “Diretor de Concentração” e “Diretoria”.

Apesar das vaias registradas em um dos setores, a apresentadora também recebeu manifestações de apoio ao chegar à avenida. Em meio aos gritos de “linda”, ela demonstrou entusiasmo com o momento.“Gente, é muita emoção estar aqui”, afirmou.

Problemas com a fantasia

A passagem de Virginia pela avenida também foi marcada por imprevistos com o figurino. A fantasia incluía um costeiro de aproximadamente 12 quilos, que, segundo ela, causava dores e precisou ser retirado antes do desfile. Além disso, o tapa-sexo apresentou problemas de fixação durante a evolução.

O incidente obrigou a influenciadora a sambar com mais cautela para evitar que a peça se soltasse completamente, o que acabou interferindo no desempenho ao longo do percurso.

Antes de entrar na avenida, durante uma transmissão ao vivo, Virginia já havia mencionado dificuldades com o traje. De acordo com seu relato, o peso da fantasia fazia a parte inferior do maiô ceder, gerando desconforto.“Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo”, contou.

Como alternativa para evitar novos problemas, ela explicou a solução adotada pela equipe:

“Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita”, disse.