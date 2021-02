Vítima da Covid-19, cantor do Demônios da Garoa morre aos 79 anos

Izael Caldeira tinha acabado de fazer 79 anos. Apesar de não ser da formação original, ele estava há mais de 20 anos no Demônios da Garoa, na qual ingressou em 1999 - e, além de cantar, tocava timba edit

247 - O sambista Izael Caldeira, integrante do grupo Demônios da Garoa, morreu no final da noite desta segunda-feira, 15, em São Paulo. Ele foi mais um músico brasileiro vítima da Covid-19. A informação foi dada pela banda nas redes sociais, informando que ele estava internado desde o início de fevereiro.

"É com profunda tristeza e com nossos corações completamente apertados que comunicamos a todos o falecimento do nosso amado irmão #IZAEL ainda sem acreditar que perdemos uma das vozes mais lindas desse País, um ser humano ímpar e que vai deixar muitas, mas muitas saudades”, escreveu o grupo.

“Obrigado por tudo Iza. Que DEUS em sua infinita bondade possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e fãs. Descanse em Paz e com um trecho de uma música que o Senhor gravou lindamente nos despedimos: ‘SE TODOS FOSSEM, IGUAIS A VOCÊ QUE MARAVILHA VIVER’”, continuou.

O sambista tinha acabado de fazer 79 anos, em 27 de janeiro. Apesar de não ser da formação original, ele estava há mais de 20 anos no Demônios da Garoa, na qual ingressou em 1999 - e, além de cantar, tocava timba.

