Vítima de Covid, Gésio Amadeu morre aos 73. Ator era conhecido por seus papéis em 'Renascer' e 'Chiquititas’

247 - O ator Gésio Amadeu morreu nesta quarta-feira, 5, em decorrência da Covid-19. Ator estava internado desde 23 de junho em São Paulo no hospital Sancta Maggiore. Quem confirmou a morte do artista foi seu filho, Mario Amadeu, que acompanhava bem de perto a situação de seu pai.

Mario afirmou: “meu pai acabou de falecer. Falência múltipla de órgãos. Por ora, somente essa informação. Assim que possível, postaremos mais. Obrigado.”

A reportagem do jornal O Globo lembra que “Amadeu atuou em várias novelas da Globo, como na primeira e segunda versão de "Sinhá Moça" (1986 e 2006), "Renascer" (1993) e "A Viagem" (1994). Também atuou na série infantil "Sítio do Pica Pau Amarelo" e ficou muito conhecido por interpretar o cozinheiro Chico de "Chiquititas" (1997-2001), no SBT.”

A matéria ainda acrescenta que “o SBT publicou uma nota de pesar no qual "lamenta profundamente o falecimento". "Gésio faz parte dos grandes atores revelados pelo teatro, emprestando posteriormente seu talento à teledramaturgia nacional, tendo interpretado personagens que permeiam a memória afetiva do público, em diversas emissoras de TV", diz o texto.”

