Vocalista da banda Bokaloka é internado em estado grave

247 - Vocalista do grupo de pagode Bokaloka, Renatinho, 48 anos, foi internado nessa quarta-feira (4) em estado grave na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Testemunhas informaram que o artista sofreu um infarto enquanto se apresentava no Bar do Zeca Pagodinho, no Shopping Vogue Square, no mesmo bairro.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que Renatinho está internado no Hospital Lourenço Jorge, Barra da Tijuca.

Se confirmado o infarto, este não será o primeiro do cantor. Há menos de oito meses, em maio de 2022, ele teve um infarto agudo do miocárdio em Paris, quando fazia turnê pela Europa. À época, o artista foi internado na França e o grupo cancelou os shows seguintes.

