Vocalista do Molejo nega estupro e diz que fez sexo consensual com fã

Metrópoles - O vocalista da banda de pagode Molejo, Anderson Leonardo, prestou depoimento, na tarde desta sexta-feira (5/2), na 33ª DP (Realengo). Ele é acusado de estuprar o cantor e dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos.

Anderson Leonardo confirmou que manteve relações sexuais com o cantor e dançarino, na noite de 11 de dezembro do ano passado, entretanto, afirmou que “tudo ocorreu de maneira consensual”.

O gerente e um funcionário do motel em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro, onde teria ocorrido o crime, são esperados para depor na próxima semana. A polícia também aguarda as imagens do circuito interno do estabelecimento.

