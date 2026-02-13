Wagner Moura entra na lista das 50 pessoas mais influentes nos Estados Unidos

247 - O ator brasileiro Wagner Moura figura na nova edição da lista Post Next 50, elaborada pelo jornal norte-americano The Washington Post, que reúne as 50 pessoas “que estão remodelando a forma como os Estados Unidos pensam, trabalham, se conectam e criam” e que devem definir as principais narrativas de 2026.

Na avaliação da publicação, Moura se destaca não apenas por sua carreira artística internacional, mas também pelo engajamento em temas políticos e sociais que ultrapassam o universo cultural.

O perfil publicado pelo Washington Post aborda a intensa relação do ator com a trajetória histórica e política de sua terra natal ao interpretar o protagonista de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho ambientado na década de 1970. Segundo o veículo, uma das cenas emblemáticas mostra o personagem de Moura integrando, por instantes, a folia do carnaval “mesmo enquanto todo o seu mundo desmorona sob seus pés”, simbolizando a resistência e a riqueza cultural brasileiras.

A matéria também destaca elementos de sua vida pessoal: Moura conheceu sua esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, durante um carnaval no Brasil e hoje vive com ela e os três filhos em Los Angeles. A mudança para os Estados Unidos ocorreu em 2017, após o sucesso do ator na série Narcos, abrindo caminho para uma carreira internacional mais sólida.

Além de seu trabalho no cinema e na televisão, o The Washington Post ressalta a postura pública de Moura em questões políticas e humanitárias. Ao promover O Agente Secreto, o ator — que obteve a cidadania americana durante o governo do presidente Joe Biden e se diz “um americano orgulhoso” — demonstrou estar disposto a defender suas convicções abertamente. Moura tem criticado duramente a guerra em Gaza, chegando a classificá-la de “genocídio”, e denunciado o que chama de “racismo” nas atividades do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

Em declarações ao Washington Post, o ator afirmou: “Acredito que a imigração faz parte da base deste país. Mas, independentemente da sua posição política… Você não pode tratar seres humanos dessa maneira”.

A lista Post Next 50 não funciona como um ranking tradicional nem é um prêmio, mas sim um mapeamento editorial de pessoas que, segundo o jornal, estão influenciando e moldando o futuro em diversas esferas — da cultura à política, da tecnologia à sociedade. Além de Moura, a relação inclui nomes como a cientista física Tammy Ma, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani, o estilista da NFL Kyle Smith, o piloto australiano Oscar Piastri e o grupo musical Katseye.