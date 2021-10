Wagner Moura puxa coro "Fora, Bolsonaro" na pré-estreia de 'Marighella'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O filme "Marighella", de Wagner Moura, foi exibido pela primeira vez em São Paulo na noite desta sexta (29). O longa conta a história do guerrilheiro Carlos Marighella, assassinado pela ditadura.

Antes da exibição do filme aos convidados presentes à pré-estreia no Espaço Itaú Bourbon Pompeia, o diretor fez um pequeno discurso. "É um absurdo ter que lutar contra o governo federal para estrear no seu país", disse Moura. "É um filme de amor, feito para o público brasileiro, sobre os que resistiram [à ditadura] e os que estão resistindo hoje no Brasil. Fora, Bolsonaro!", gritou o ator baiano, sob aplausos, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O cantor e ator Seu Jorge, que interpreta o guerrilheiro Carlos Marighella no filme, diz que a demora do lançamento da obra foi "de uma brutalidade imensa". E afirma que foi uma oportunidade de "reconexão com meu país, minha gente, com as causas desse povo".

PUBLICIDADE

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) estava na plateia, ao lado de sua esposa, Ana Estela. "Eu vi esse filme há dois anos e tô emocionado de lembrar o que ele representa [em termos] de resistência ao arbítrio e de luta pela liberdade", afirmou. "É muito oportuno para o momento em que vivemos lembrar que há brasileiros que não aceitam vivem sob o jugo de ninguém."

O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e ex-candidato a prefeito de SP pelo PSOL Guilherme Boulos também compareceu à pré-estreia. "Esse filme foi censurado, atacado vítima da guerra ideológica bolsonarista, então é muito simbólico ter esse momento [de estreia]", afirmou.

PUBLICIDADE

O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) e a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, também estiveram no evento.

O filme chega ao circuito comercial no dia 4 de novembro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: