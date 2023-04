Wagner Moura vai interpretar Paulo Freire em cinebiografia

Apoie o 247

247 - O ator Wagner Moura vai interpretar o filósofo Paulo Freire (1921-1997) em uma cinebiografia sobre o educador brasileiro, considerado o Patrono da Educação Brasileira. O longa intitulado “Angicos” teve o roteiro finalizado. Não há data de lançamento do filme. A informação é da Folha de S. Paulo.

Foi em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, que Paulo Freire utilizou o seu método de ensino pela primeira vez, alfabetizando cerca de 300 pessoas em apenas 40 horas.

O longa tem consultoria da família do pedagogo e o apoio do Instituto Paulo Freire. O roteiro foi feito em parceria com Felipe Hirsch, Juuar e Itamar Vieira Junior. A produção foi assinada por Adriana Tavares com co-produção de Cenya e Reagent Media.

