Wagner Moura vai viver o diplomata Sérgio Vieira de Mello nos cinemas

247 - A história do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, representante do Brasil na ONU na área de direitos humanos, ganhará as telas do cinema e tem estreia marcada para 17 de abril.

O primeiro trailer do filme da Netflix, "Sérgio", foi divulgado nesta quarta-feira 15. A obra terá première mundial no fim do mês, durante o festival de Sundance.

O diplomata, morto em Bagdá, no Iraque, aos 55 anos, será vivido pelo ator Wagner Moura. O elenco terá também a atriz cubana Ana de Armas.