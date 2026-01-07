Wagner Moura vence prêmio de melhor ator em Nova York da Associação dos Críticos

247 - Wagner Moura conquistou, na noite de terça-feira (6), o prêmio de melhor ator da Associação dos Críticos de Nova York por sua atuação no filme O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Na mesma cerimônia, o longa brasileiro foi eleito o melhor filme internacional, consolidando mais um reconhecimento relevante da crítica norte-americana à produção nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo.

A premiação ganhou ainda mais repercussão pelo discurso feito pela atriz Lupita Nyong'o, responsável por entregar o troféu a Wagner Moura. Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por “12 Anos de Escravidão” (2013), Lupita destacou a força e a sensibilidade da performance do ator brasileiro.

"A atuação dele (de Wagner Moura) é extraordinária. Por meio de uma resiliência silenciosa e de uma bela sutileza, ele ilumina o que significa abraçar a nossa história", afirmou a atriz durante a cerimônia.A Associação dos Críticos de Nova York é a mais antiga dos Estados Unidos e reúne mais de 50 integrantes, sendo considerada uma das mais respeitadas entidades da crítica cinematográfica do país.

O reconhecimento ao trabalho de Wagner Moura e de Kleber Mendonça Filho reforça o prestígio internacional conquistado pelo cinema brasileiro nos últimos anos.Registros da premiação foram compartilhados nas redes sociais pelo diretor Kleber Mendonça Filho, que definiu como “belíssimo” o discurso de Lupita Nyong'o. Um detalhe que chamou a atenção foi o fato de o nome de Wagner Moura ter sido usado para batizar um drinque servido no evento.

Em tom bem-humorado, o cineasta comentou: "O homem é um coquetel", ao mostrar o ator segurando o cardápio da noite. Além de O agente secreto, os críticos nova-iorquinos escolheram Uma batalha após a outra, de Paul Thomas Anderson, como o melhor filme do ano. Leonardo DiCaprio protagoniza a produção, que também rendeu o prêmio de melhor ator coadjuvante a Benício Del Toro. Rose Byrne venceu como melhor atriz, Amy Madigan levou o troféu de atriz coadjuvante, e Jafar Panahi foi eleito melhor diretor. A premiação ainda contemplou categorias como roteiro, animação, fotografia e documentário.

A cerimônia em Nova York ocorreu poucos dias após O agente secreto vencer o prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards, também nos Estados Unidos.

O longa vem acumulando distinções desde sua estreia no circuito internacional, incluindo o prêmio da crítica internacional (Fipresci) no Festival de Cannes, onde Wagner Moura também foi laureado como melhor ator e Kleber Mendonça Filho como melhor diretor.As sucessivas conquistas em festivais e associações de críticos — como a Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) e a National Society of Film Critics (NSFC) — confirmam a recepção entusiasmada de O agente secreto pela crítica estrangeira e reforçam o nome de Wagner Moura entre os grandes destaques da atual temporada de premiações.