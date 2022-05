Will Smith está fazendo terapia após tapa em Chris Rock no Oscar 2022

Apoie o 247

Metrópoles - Will Smith ainda está sofrendo por conta do tapa que deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar de 2022.

Uma fonte afirmou ao site Entertainment Tonight que o astro está fazendo terapia para superar o acontecimento e seus desdobramentos.

O ator foi banido por 10 anos de todos os eventos promovidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar. Na ocasião, ele afirmou que aceitava e respeitava a decisão da Academia.

