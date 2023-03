Willow cancela show no Lollapalooza por 'circunstâncias inesperadas'; artista brasileiro a substituirá

Apoie o 247

247 - A cantora Willow Smith anunciou via Twitter nesta quarta-feira (15) que não poderá cumprir sua agenda na América do Sul e no México nas próximas semanas por "circunstâncias inesperadas". Desta forma, sua participação no palco principal do Lollapalooza Brasil no dia 26 de março está cancelada.

"Devido a circunstâncias inesperadas, eu não poderei me apresentar para os meus fãs na América do Sul e no México. Eu espero voltar em breve", escreveu a artista, sem mencionar mais detalhes sobre o motivo do cancelamento.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o substituto da filha do ator Will Smith no festival será o brasileiro Baco Exu do Blues. As principais atrações do dia, Drake e Rosalía, seguem confirmadas.

