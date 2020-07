Wisnik revolta-se com uso de música sua com Tom Zé por Carla Zambelli em vídeo pró-Bolsonaro

“Apropriação repulsiva” e “utilização espúria e revoltante”, descreveu o autor de ‘Xiquexique’ sobre vídeo que exalta supostas ações de Bolsonaro no Nordeste (vídeo) edit

247 - O compositor José Miguel Wisnik publicou um vídeo neste sábado (25) repudiando o uso de uma música de sua autoria com Tom Zé pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) em um vídeo que exalta supostas ações de Jair Bolsonaro no Nordeste.

O compositor diz que tomará as ações judiciais cabíveis pelo uso da música sem autorização e descreve o gesto como “apropriação repulsiva” e “utilização espúria e revoltante”, lembrando ainda que Bolsonaro perdeu em todos os estados do Nordeste nas eleições de 2018.

No vídeo, é utilizado um trecho da música Xiquexique, parte da trilha sonora do espetáculo Parabelo (1997), do Grupo Corpo.

“Queremos declarar aqui que Parabelo não está à disposição desta utilização espúria e revoltante que vai contra tudo aquilo em que acreditamos e tudo o que a música representa, como alegria de viver, como força da cultura popular nordestina e como força da arte”, diz o autor.

