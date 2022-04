Xi Jinping incentiva toda a sociedade chinesa a ler mais

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente Xi Jinping incentivou toda a sociedade chinesa a ler mais para promover um bom ambiente de leitura, em uma carta de parabéns enviada por ocasião da primeira campanha nacional de leitura do país, aberta no sábado.

Na carta, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, disse que a leitura é um canal importante para que as pessoas adquiram conhecimento, ganhem sabedoria e elevem seus padrões morais, acrescentando que a leitura tem sido incentivada pela nação chinesa desde os tempos antigos e tem ajudado a moldar o caráter confiante e fortalecedor do povo chinês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi Jinping expressou a esperança de que os membros e quadros do Partido possam assumir a liderança na leitura e incentivou as crianças a desenvolver o hábito da leitura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE