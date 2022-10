Xuxa chama Bolsonaro de pedófilo e faz apelo a quem ainda vota no 'monstro': com que cara vocês vão olhar para suas filhas?

Apresentadora publicou artigo com João Paulo Pacífico e expressou sua indignação com a fala de Jair Bolsonaro de que 'pintou um clima' com meninas de 14 anos edit

247 – A apresentadora Xuxa Meneghel fez um apelo a pais e mães que ainda votam em Jair Bolsonaro e publicou artigo, junto com o empresário João Paulo Pacífico. No texto , os autores chamam Bolsonaro de pedófilo, em razão da fala de que 'pintou um clima' com meninas de 14 anos. "Sou filha, sou mãe e fui abusada por velhos babões que se sentem machos quando chegam perto de uma menina ou menino 'bonitinho' e se acham no direito de 'pintar um clima'. Sempre que falo sobre o assunto, recebo milhares de ataques, alguns extremamente agressivos", afirma Xuxa.

"Sou filho, sou pai e fiquei muito impactado com os depoimentos da Xuxa. Como ser humano, senti a urgência de falarmos sobre o assunto. Fiz um post no Linkedin que em poucas horas atingiu mais de 200 mil visualizações. Recebi centenas de ataques e a plataforma o retirou do ar", acrescentou Pacífico.

"Vivemos em uma sociedade que culpa a vítima e passa pano para pedófilo. Uma sociedade em que os amigos do assediador sorriem ao ouvir o criminoso contar seus crimes como se fossem conquistas", escrevem os dois. "Circularam vídeos com declarações de Jair Bolsonaro (PL) de cunho pedófilo. Ele conta orgulhoso, inclusive, que 'pintou um clima' entre ele, um ser asqueroso, e meninas de 14 anos, insinuando que as adolescentes estariam se prostituindo", acrescentam.

"Você, homem, qual a sua posição? Você se enxerga nesse comportamento de Bolsonaro? Você, mulher, vai compactuar com isso? Com que cara vai olhar para as suas filhas e filhos quando crescerem e descobrirem que votou em alguém com tal conduta? Por que deixará o país nas mãos de alguém com quem você jamais deixaria a sua filha? Nossa sociedade está doente. Precisamos curá-la. Se você se calar, o crime vai se banalizar. Até quando deixaremos nossas crianças na mão desses monstros? Nem nosso país nem nossas crianças merecem o seu silêncio e seu voto a favor dele. Tire sua imunidade: vote contra ele", finalizam.

