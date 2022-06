Zé de Abreu: a classe artística está “amplamente contra o bolsonarismo”

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu foi o convidado do programa Literatura & Pensamento Crítico, na TV 247, deste domingo (5). Em entrevista concedida ao jornalista Cesar Calejon, o também autor falou do lançamento da sua biografia, novas produções, a possibilidade de seguir uma carreira na política institucional e sobre a importância da arte para combater a guerra cultural bolsonarista.

Lançada no fim do ano passado, a biografia de Abreu foi dividida em dois livros: Abreugrafia - Livro 1 - Antes da Fama e Abreugrafia - Livro 2 - Depois da Fama.

O ex-presidente Lula assina o prefácio do primeiro volume, no qual afirma que o ator “(...) ousou estar do lado certo da História, e por isso tornou-se um dos alvos preferenciais do ódio que tomou conta deste país nos últimos anos. Ameaçado de morte pelas milícias bolsonaristas, nunca se acovardou. A tudo isso reagiu, e reage, sempre com duas armas poderosas, que maneja como poucos: a coragem e o bom humor”.

Durante o programa, José de Abreu afirma que, atualmente, “(...) a classe artística está amplamente contra o (governo) Bolsonaro. Isso mudou, porque eu enfrentei uma barra pesada e estava sozinho (contra o bolsonarismo). Agora a coisa é bem diferente”.

Para ele, a arte exerce um papel fundamental no enfrentamento ao bolsonarismo. “Veja essa questão da (lei) Rouanet, por exemplo. Eu fui muito atacado com essa pauta, com memes de todos os tipos etc., mas, de fato, eu usei a Rouanet três vezes em toda a minha vida e o fomento à cultura, tem, sim, um papel muito importante no enfrentamento ao bolsonarismo”.

O autor e ator falou também sobre a nova novela das 18h que está gravando para a Globo, sobre o que foi cogitado considerando a sua eventual entrada na política institucional e sobre outros assuntos referentes à eleição presidencial e à vida sociopolítica da nação.

