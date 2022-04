Zé de Abreu anuncia saída do Twitter após decisão contrária do STF

Apoie o 247

247 – O ator José de Abreu anunciou sua saída do Twitter, um dia depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve sua condenação numa ação movida pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Confira o tweet de Zé de Abreu e reportagem do site Migalhas sobre o caso:

Adeus, Twitter! Liberdade, abre as asas sobre nós! Depois do @STF_oficial aceitar censura prévia sobre meus posts, com multa pecuniária “para servir de exemplo para o futuro”, contrariando a Constituição, desisti da plataforma. Foi bom enquanto durou. — José de Abreu (@zehdeabreu) April 15, 2022

Do Migalhas – A 1ª turma do STF negou recurso, ficando mantida condenação do ator José de Abreu a indenizar o hospital Albert Einstein por danos morais depois de declarações no sentido de que teriam apoiado a facada em Bolsonaro. Colegiado negou provimento a agravo na Rcl 50.653, ajuizada pelo ator contra acórdão do TJ/SP em outro agravo interposto porque a Corte Bandeirante havia inadmitido seu RE.

Trata-se de ação movida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein contra o referido ator por declaração em rede social. O hospital alegou, em síntese, que teve sua reputação atingida em razão de postagem ofensiva publicada pelo ator no Twitter.

Diz a entidade que o texto, publicado em 1/1/19, é alusivo ao atentado sofrido pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ocorrido na cidade de Juiz de Fora/MG.

Sustentou que o texto traz mensagem ofensiva, na medida em que afirma que o atentado teria sido arquitetado pelo serviço de inteligência do Estado de Israel (Mossad), com o apoio do hospital, sendo que a prova de tais conclusões seria a vinda do primeiro-ministro de Israel para posse do presidente.

O ator foi condenado em 1º grau a indenizar o hospital em R$ 20 mil por danos morais. A 3ª câmara de Direito Privado do TJ/SP negou provimento ao recurso de apelação do ator.

Os advogados Caio Milnitzky e Décio Milnitzky (Milnitzky Advogados Associados) atuaram pelo hospital.

