Zé de Abreu pede paciência a Paulo Coelho e diz que o governo Lula nem começou

Escritor diz ter se arrependido do voto no presidente Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 – O ator José de Abreu reagiu ao post do escritor Paulo Coelho, em que este disse estar arrependido do voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Se não fosse o Lula, você estaria sob o domínio de Bolsonaro", disse o ator, que também pediu um pouco mais de paciência ao escritor. Confira:

Outro que entrou na falácia da mídia. Menos, Paulo. Se não fosse o @LulaOficial vc estaria sob domínio de Bolsonaro. O governo nem começou... https://t.co/cyQdJA4Iby March 27, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.