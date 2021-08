Zé de Abreu: “seria uma honra ser ministro da Cultura do Lula”

O ator justificou sua posição ao afirmar que “ainda não se vislumbra” outra alternativa a não ser o ex-presidente Lula para uma “perspectiva de salvamento do país” edit

Revista Forum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta quinta-feira (12), o ator Zé de Abreu falou sobre o desfile militar do Bolsonaro, o qual classificou como “patético” por não ter o que mostrar. Além disso, Abreu também afirmou que “seria uma honra ser ministro da Cultura” de um eventual governo Lula e que será preciso “refundar o Brasil” depois que o atual presidente deixar o poder.

“Não sei, acho que tem gente melhor… aceitaria, claro que aceitaria, seria uma honra ser ministro da Cultura do Lula”, respondeu entre risos Zé de Abreu. “Ainda não se vislumbra uma outra possibilidade de que não seja o Lula e seria muito bom para o Brasil elegê-lo no primeiro turno, ter a perspectiva de salvamento do país”, avaliou (leia a íntegra na Revista Forum).

