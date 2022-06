Zé Neto e Cristiano cantaram em rodeio que buscou dinheiro via Rouanet

Apoie o 247

Metrópoles - A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que usou um show pago pela prefeitura de Bonito (MS) para criticar a Lei Rouanet, cantou em 2019 em um rodeio que tentou captar dinheiro por meio do mecanismo cultural.

Zé Neto e Cristiano foram uma das atrações principais da 34ª edição do rodeio de Extrema, em Minas Gerais. Eles receberam R$ 420 mil de cachê para cantar no dia 12 de outubro de 2019. Segundo publicação feita pela prefeitura na época, o evento contou com público de aproximadamente 14 mil pessoas.

A proposta solicitava R$ 750.448,48 de incentivos via Lei Rouanet, mas a captação do dinheiro acabou interrompida porque o projeto foi indeferido.

