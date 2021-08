Zé Ramalho cancela participação em álbum de Sérgio Reis: 'perdeu o sentido'

Em 2019, o cantor havia gravado como convidado de Reis a canção Admirável gado novo, que seria incluída no álbum. Segundo o cantor nordestino, “tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra” edit

Rede Brasil Atual - O cantor e compositor Zé Ramalho anunciou neste sábado (21) que não vai mais manter parceria com o cantor Sérgio Reis em álbum do sertanejo que será lançado neste ano. “A gravação perdeu o sentido”, disse Zé Ramalho em nota por meio de sua editora, a Avôhai Music, referindo-se à aventura golpista de Reis, que havia convocado mobilização para 7 de setembro em favor do governo de Jair Bolsonaro e pela intervenção militar.

Em 2019, o cantor havia gravado como convidado de Reis a canção Admirável gado novo, que seria incluída no álbum. Segundo o cantor nordestino, “tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra”.

Essa é a terceira baixa no disco de Sérgio Reis. A cantora Maria Rita e o cantor e compositor Guilherme Arantes também abandonaram a parceria com o cantor de pretensões golpistas, segundo o jornal Correio*.

Na sexta-feira, Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) foram alvos de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. A ação foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar a incitação a atos violentos e ameaças contra a democracia.

Leia a nota divulgada por Zé Ramalho

Embora o artista Zé Ramalho tenha participado como convidado na gravação da canção “Admirável gado novo”, no disco do cantor Sérgio Reis em maio de 2019, agora em 2021 a gravação perdeu o sentido e tanto o compositor quanto sua editora não autorizarão a utilização da obra.

Solicitamos ao escritório do cantor Sérgio Reis que não utilize o fonograma de forma alguma. Pedimos ainda que se abstenha de usar por meios radiofônicos, eletrônicos ou qualquer outro, para que esta faixa não seja veiculada de forma alguma. O artista declara que é tudo que tem a dizer sobre esse assunto e não mais se pronunciará.

