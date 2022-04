Zeca Pagodinho diz que pensa em deixar o Brasil se o país continuar 'do jeito que está'

Apoie o 247

ICL

247 - O cantor Zeca Pagodinho afirmou que pensa em deixar o Brasil se o país continuar do “jeito que está”. "Eu não quero ir embora daqui, mas, do jeito que está, eu penso em ir embora", disse o músico de acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O cantor Zeca Pagodinho afirmou na madrugada deste domingo (24) que os brasileiros têm que se manifestar para que o país não continue "do jeito que está".

O cantor, que na madrugada deste domingo (24) fez um um show no Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, disse não ter tomado conhecimento dos gritos de “Fora Bolsonaro" que foram desferidos no Sambódromo do Rio de Janeiro, mas que “cada um deve escolher como usar o Carnaval”. "Eu uso o Carnaval para brincar, cantar e beber. Cada um tem um jeito de curtir", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março, o sambista se reuniu com Lula e um grupo de artistas no Rio de Janeiro. Na ocasião, foram entoados gritos de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula". Zeca disse, ainda, que só se encontra com o petista no período eleitoral. "Ele me ligou quando meu pai morreu, ligou de novo no meu aniversário", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu não tenho o número dele. Também não tenho muito o que falar com ele, a gente gosta de tomar cerveja junto. O Lula ainda não foi ao meu bar, mas disse que quer ir", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE