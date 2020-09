Zélia Duncan: Ricardo Salles é uma vergonha sem fim, um irresponsável da pior espécie

247 - A cantora Zélia Duncan, pelo Twitter, afirmou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é uma "vergonha" e o chamou de "irresponsável". A artista também apontou a mentira contada por Bolsonaro em discurso na ONU culpando os indígenas pelas queimadas nas florestas brasileiras.

Nesta sexta-feira (25), a Polícia Federal indiciou quatro fazendeiros pelas queimadas na região da Serra do Amolar, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Sobrou também para o vice-presidente, Hamilton Mourão, que foi criticado por Zélia por apenas atacar as tecnologias usadas pelo Inpe para monitorar o desmatamento e não agir para combater os incêndios.

"4 fazendas em Corumbá, responsáveis pelo fogo no Pantanal, que tal!? A PF está constatando isso, foi ato criminoso... e o outro culpando 'indígenas e caboclos'...algum fazendeiro rico vai ser preso, gente? Pois é, não vai não. É muito revoltante. Mourão prefere questionar a tecnologia, do que combater o fogo, que devasta nossas matas. Ricardo Salles é uma vergonha sem fim, um irresponsável da pior espécie, que só poderia estar nesse governo", escreveu a artista.