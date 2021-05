1,3 milhão de trabalhadores desistem de procurar emprego desde o início da pandemia

Número de desempregados desalentados se aproxima de 6 milhões no primeiro ano de pandemia no país edit

247 - Quase 1,3 milhão de trabalhadores desempregados deixaram de procurar emprego no primeiro ano da pandemia de Covid-19.

Os dados são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que aponta que esse contingente passou a integrar o grupo de trabalhadores desalentados no país – desempregados que desistiram de procurar emprego por saberem que não serão absorvidos no mercado de trabalho.

Este é um dos aspectos mais evidentes da crise econômica e social do país no quadro da pandemia.

Em reportagem publicada nesta quinta-feira (20), a Folha de S.Paulo cita, entre outros, o economista Hélio Zylberstajn, professor sênior da FEA-USP e coordenador do Projeto Salariômetro, da Fipe: “A pandemia expulsou parte das pessoas do mercado de trabalho, e elas não conseguiram voltar”.

