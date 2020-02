12 estados têm renda domiciliar per capta inferior ao salário mínimo em 2019

247 - A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que, no ano passado, 12 estados brasileiros registaram média da renda domiciliar per capita menor que o salário mínimo nacional vigente no ano (R$ 998). O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.439 em 2019.

De acordo com o levantamento, o maior rendimento per capita foi o do Distrito Federal (R$ 2.686). O menor foi registrado no Maranhão, onde foi de apenas R$ 636, menos da metade que a média nacional. Em São Paulo e no Rio de Janeiro foi de R$ 1946 e R$ 1.882, respectivamente.

Confira o rendimento nominal mensal domiciliar per capita em 2019, por estado, do menor para o maior, conforme publicado no G1: