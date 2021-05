2020 foi o ano de maior desigualdade nas grandes cidades do Brasil

Revista Fórum - Hoje foi publicado o Boletim Desigualdade nas Metrópoles nº 3. Ele aponta que 2020 foi o ano em que se consolidou o maior nível de desigualdade nas metrópoles brasileiras. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é base de dados para gerar o Boletim da Desigualdade. Ela começou a ser realizada trimestralmente em 2012. Isso significa que desde que a série história que mede a disparidade de rendimentos do trabalho passou a ser publicada, 2020 foi o campeão de produção de desigualdades, da distância entre ricos e pobres.

Retrocesso dos avanços dos governos democráticos no combate à desigualdade

Em dezembro de 2012 o dólar era comprado por 2, 07 reais. Hoje, nós precisamos de 5,37 reais para comprar o mesmo dólar. Ou seja, precisamos hoje de mais que o dobro de reais para comprar o mesmo produto que comprávamos em 2012. Esse é o tamanho do retrocesso na renda dos trabalhadores brasileiros: oito anos e com o dinheiro valendo bem menos que valia em 2012.

De acordo com Marcelo Ribeiro, professor do IPPUR/UFRJ e um dos coordenadores do estudo: "no final de 2020 houve um patamar próximo ao verificado no primeiro trimestre de 2012, quando começou a série história da PNADc. Ou seja, estamos em níveis próximos daqueles apresentados há oito anos. Esse retrocesso é decorrente da crise econômica existente no país há alguns anos e que foi aprofundada durante a pandemia. As consequências, porém, recaem principalmente sobre a população mais pobre, que além de ter baixa remuneração, é também a que mais perde".

