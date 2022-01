2021 foi o terceiro ano seguido sem aumento real para trabalhadores, diz Fipe

Apoie o 247

247 - Os trabalhadores formais completaram, em 2021, um período de três anos consecutivos sem ganho real de salário, aponta o boletim Salariômetro divulgado nesta quarta-feira (26) pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). De acordo com a Folha de S. Paulo, o documento aponta que a variação mediana em 2021 ficou negativa em 0,1% e chegou a zero nos dois exercícios anteriores.

Na média do ano passado, apenas 18,6% dos acordos e convenções fechados culminaram em aumentos acima da inflação dos 12 meses anteriores aos da data-base. Em 2019, quase metade das negociações salariais resultaram em ganho real para os trabalhadores.

A reportagem ressalta, ainda, que o Salariômetro também registrou “um aumento nos acordos e convenções que previam o pagamento escalonado dos índices de reajuste”, além da fixação de um teto para os valores a serem acordados. Em dezembro, esta sistemática foi utilizada em 16,4% dos casos.

O piso dos salários encolheu 4,5% em 2021 em comparação com o ano anterior, ficando em R$ 1.332.

