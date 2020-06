41% dos moradores de favelas que pediram o auxílio emergencial não receberam nenhuma parcela

Pesquisa realizada pelo DataFavela apontou, ainda, que 80% dos moradores viram sua renda cair para menos da metade do período que antecedeu a pandemia do novo coronavírus edit

247 - Pesquisa realizada pelo DataFavela, fruto de uma parceria da Central Única de Favelas (CUFA) com o Instituto Locomotiva, aponta que sete de cada dez moradores de favelas pediram o auxílio emergencial do governo federal para enfrentar a pandemia. Deste total 41% não receberam nenhuma parcela do benefício.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, a pesquisa revelou, ainda, 80% dos moradores destas comunidades viram sua renda ser reduzida para menos da metade do período que antecedeu a pandemia. Ainda conforme o levantamento, outros 11%% perderam metade da renda, 5% perderam um pouco e apenas 4% mantiveram o mesmo nível de rendimento.

A pesquisa ouviu 3.221 moradores de 239 favelas de todo o Brasil entre os dias 16 e 22 de junho.

