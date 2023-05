54 milhões de brasileiros serão impactados com reajuste do salário mínimo, indica Dieese

Segundo Lula, a “valorização do salário mínimo” é parte do projeto de governo, que busca “recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras” edit

247 - Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese, no final de abril, revelou que o aumento do salário mínimo proposto pelo governo Lula para R$ 1.320 a partir de 1º de maio impactará diretamente cerca de 22,7 milhões de pessoas, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual de 2021 (PnadC) do IBGE. No Brasil, o reajuste do salário mínimo tem um grande impacto na economia, já que uma parcela significativa da população recebe remuneração próxima ao mínimo.

Além disso, como revelou o portal G1, o estudo indica que outras 31,3 milhões de pessoas serão afetadas indiretamente pelo aumento, totalizando 54 milhões de pessoas impactadas direta ou indiretamente, o que representa 25,4% da população brasileira em 2021. O estudo também aponta que 158,5 milhões de pessoas não serão afetadas pelo aumento do salário mínimo.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a “valorização do salário mínimo” é parte do projeto de governo, que busca “recompor as conquistas perdidas pelos trabalhadores e trabalhadoras” ao longo dos últimos anos. “A partir de amanhã, o salário mínimo passa a valer R$ 1.320,00 para trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real”, reconheceu Lula ao ponderar que, nos últimos seis anos, o reajuste do valor salário mínimo sempre ficou abaixo da inflação acumulada.

