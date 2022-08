68 anos após o suicídio de Vargas, Petrobrás vira a maior pagadora de dividendos do mundo

Apoie o 247

247 - Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas tirou a própria vida em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, para barrar a sanha golpista que varria o Brasil naquela ocasião. Vargas foi quem fundou a Petrobrás e a Eletrobrás e criou a Companhia Siderúrgica Nacional.

Nesta quarta-feira (24), quando a morte do ex-presidente completa 68 anos, a Petrobrás, criada para viabilizar um Brasil moderno, com justiça social e oportunidade para todos, se torna a maior pagadora de dividendos do mundo.

Na prática, a Petrobrás se converteu ao longo dos anos em uma empresa que, construída pelas mãos brasileiras, suga a renda do povo e a transfere para acionistas minoritários, muitos deles estrangeiros.

Em sua carta testamento, Vargas já alertava para "aves de rapina" que rondavam o petróleo brasileiro.

A Petrobrás distribuiu US$ 9,7 bilhões em proventos no segundo trimestre deste ano. No mesmo período de 2021, a empresa havia distribuído US$ 1 bilhão aos seus acionistas.

