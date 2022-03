700 servidores deixam BC em greve por reajuste salarial

Apoie o 247

247 - O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) afirmou que 700 servidores do órgão com cargo comissionado já abandonaram as posições em razão do movimento da categoria por reestruturação da carreira e recomposição salarial de 26,3%.

De acordo com o sindicato, há 1.000 cargos comissionados no Banco Central, em um total de 3.500 servidores.

"A partir de amanhã, todos vão anunciar que estão em greve. Então, ou o banco faz o descomissionamento, ou os comissionados serão mantidos à toa, pois eles não farão os trabalhos", diz o presidente do Sinal, Fábio Faiad, conforme a agência Estadão Conteúdo.

Eles se juntam aos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que entraram em greve na quarta-feira (23). Na sexta-feira passada (26), funcionários do Tesouro Nacional pararam suas atividades também por reajuste salarial.

