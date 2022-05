90% das profissões tiveram seu poder de compra derrubado pela inflação, aponta CNC

Médicos clínicos, profissionais de saúde e de Tecnologia da Informação estão entre as poucas carreiras que tiveram reajuste salarial com ganho real acima da inflação edit

247 - Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 90% das profissões no Brasil, de março 2021 a março de 2022, foram afetadas pelo inflação do período, que foi de 11,7% de acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Reportagem da CNN revela que das 140 profissões mais representativas do país, que englobam 72% da população no mercado de trabalho, faxineiros e motoristas de ônibus foram as mais afetadas. No período, as duas ocupações foram as que mais perderam poder de compra diante da inflação: faxineiros 16% e motoristas de ônibus 3,9%.

“Para você ter um aumento real de renda, o salário precisa romper a barreira da inflação. Na prática, atualmente, podemos dizer que somente uma em cada dez profissões no Brasil consegue vencer a inflação”, disse o coordenador do estudo, o economista Fábio Bentes.

Na contramão, médicos clínicos (16,1%), profissionais de saúde (16%) e de Tecnologia da Informação (4%) estão entre os poucos felizardos que tiveram um reajuste salarial com ganhos reais acima da inflação.

