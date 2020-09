923 mil pessoas deixam de receber o auxílio emergencial e o Bolsa Família em agosto por erro do governo Bolsonaro

CGU recomendou o cancelamento de 613 mil auxílios emergenciais para pessoas inscritas no Bolsa Família e a suspensão de outros 310 mil cadastros no mesmo grupo. Governo promete pagar o benefício atrasado junto com o de setembro edit

Revista Fórum - Uma falha do governo Jair Bolsonaro deixou quase 1 milhão de pessoas sem receber o auxílio emergencial e nem o Bolsa Família em agosto. Os prejudicados tiveram o auxílio cancelado ou suspenso após uma revisão nos cadastros, mas deveriam ter recebido pelo menos o Bolsa Família.

Quem está no Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos e recebe apenas o que for mais vantajoso. O valor médio do Bolsa Família é de aproximadamente R$ 190, enquanto o auxílio emergencial em agosto era de R$ 600 por pessoa (ou R$ 1.200 para mulheres chefes de família).

Segundo o Ministério da Cidadania, a CGU (Controladoria-Geral da União) recomendou o cancelamento de 613 mil auxílios emergenciais para pessoas inscritas no Bolsa Família, além da suspensão de 310 mil cadastros no mesmo grupo. O governo promete pagar o benefício atrasado junto com o de setembro.

