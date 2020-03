A conta das trapalhadas de Bolsonaro chegou, diz Miriam Leitão

247 – Se não bastasse o caos global, a conta das trapalhadas políticas de Bolsonaro chegou ontem, diz a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no Globo. "Um governo sem base parlamentar, de um presidente sem partido, que hostiliza e ameaça o Congresso, o que pode receber de volta? O Congresso derrubou ontem o veto do presidente a um projeto que quadruplica o valor da renda de quem pode receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Pelas contas da equipe econômica, o gasto será de R$ 20 bilhões por ano. Hoje, só quem tem um quarto de salário mínimo de renda familiar é que pode requerer BPC. O projeto eleva para um salário mínimo", aponta.

"Aliás, ontem, no Ministério da Economia, eles estavam trabalhando exatamente no cálculo do valor a ser contingenciado. É obrigatório congelar despesas quando se faz uma revisão para baixo do crescimento do PIB", afirma.