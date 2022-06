"A culpa é do Bolsonaro e somente do Bolsonaro", diz Lula sobre alta dos combustíveis

Apoie o 247

247 O ex-presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (23) que a ideia do governo Jair Bolsonaro (PL) de fazer uma CPI para investigar a Petrobrás por causa dos preços dos combustíveis é, na realidade, uma tentativa de transferir para a companhia a culpa pelo fato de a gasolina, o diesel e o gás de cozinha estarem muito caros, afetando o bolso dos brasileiros. Lula destacou que a responsabilidade pelos preços dos combustíveis é do governo.

Em entrevista à Rádio Difusora, de Manaus (AM), o ex-presidente voltou a dizer que faltam coragem e vontade política ao governo para mudar a política de preços, que passou a ser dolarizada após o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Bolsonaro não tem coragem, ele tem medo dos acionistas; tem medo, quem sabe, do Guedes. Ele não quer mexer. Jogou a culpa nos governadores. E agora quer fazer CPI para jogar a culpa na Petrobrás. A culpa é do governo e somente do governo. A gente não tem governo porque Bolsonaro não governa, ele não vai ao Palácio [do Planalto] para trabalhar, ele não trabalha, ele só faz fake news”.

Lula afirmou que Bolsonaro tenta destruir a Petrobrás a cada passo, destruir a imagem, o crescimento e o investimento da empresa. “Eles privatizaram os gasodutos que nós tínhamos feito. Eles já privatizaram a BR, com argumento para a população de que, se tivesse muitas empresas vendendo gasolina, ela seria mais barata. Hoje temos 392 importando, vendendo a preço estrangeiro, quando é retirada do nosso solo e do fundo do mar em reais”.

O ex-presidente disse também que, em vez de CPI da Petrobrás, deveria haver uma CPI sobre Bolsonaro e o governo. “Deveria fazer uma CPI sobre o Bolsonaro, sobre o governo, sobre as mentiras do governo, sobre as mazelas da vacina, sobre as mazelas do comportamento dos filhos dele".

