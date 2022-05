"A Petrobrás não é uma empresa de petróleo, é uma empresa de desenvolvimento", afirma Lula

Apoie o 247

247 - Em discurso nesta terça-feira (3) no ato em que o Solidariedade formalizou seu apoio ao ex-presidente Lula (PT), o petista voltou a falar sobre a Petrobrás e sobre a necessidade de nacionalizar os preços dos combustíveis.

Lula também falou da incapacidade do governo Jair Bolsonaro (PL) para controlar a inflação galopante. "Nós provamos que não é o salário mínimo que causa a inflação. O que causa a inflação, como nos dias de hoje, são os preços administrados pelo governo. Hoje, 50% da inflação é resultado dos preços controlados pelo governo: energia elétrica, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha - são preços controlados pelo governo, que ele, por incapacidade, não controla. A Petrobrás estabeleceu que os preços seriam internacionais, privatizou-se a BR e hoje, com o argumento que a privatização iria estabelecer uma grande concorrência nesse país... Hoje eu posso dizer o que aconteceu: temos 392 empresas substituindo a BR, importando gasolina e diesel. Estão importando dos Estados Unidos sem pagar imposto".

Sobre a dolarização dos preços dos combustíveis, o ex-presidente indagou: "se a os trabalhadores ganham em real, se a gente compra em real, se o petróleo é tirado de sete mil metros de profundidade em real, se a refinaria paga em real, eu quero saber por quê temos que ter o preço internacionalizado".

Ele concordou com a necessidade de a Petrobrás registrar lucros, mas advertiu que a responsabilidade social da empresa precisa vir antes. "Uma empresa pública ou de economia mista tem que ter lucro, não pode ser deficitária, mas o lucro não pode ser de uma empresa que não tem responsabilidade social. A Petrobrás não é uma empresa de petróleo só, é uma empresa de desenvolvimento. Quando nós descobrimos o pré-sal, aprovamos a lei da indústria naval e a necessidade de construir plataformas e sondas no Brasil, a lei dizia que 65% de todos os componentes comprados para fazer navio, sonda e plataforma deveriam ser nacionalizados. Com isso a gente criou milhões de empregos e milhares de empresas surgiram nesse país para atender as demandas da Petrobrás".

"A Petrobrás está tendo um lucro enorme, teve lucro de US$ 105 bilhões. Só que esses bilhões não são investidos em pesquisa, em coisas aqui dentro. Grande parte está sendo utilizada para pagar dividendos para acionistas, sobretudo os minoritários de Nova York. É justo a gente pagar o preço em dólar para eles pagarem dividendos para os caras que investem na Petrobrás? Não seria normal que o preço fosse menor?", completou.

