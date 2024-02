Abílio Diniz está internado em estado grave

Bilionário, que esteve à frente do Pão de Açúcar, está com pneumonia edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

SÃO PAULO (Reuters) - O empresário Abílio Diniz, presidente do Conselho de Administração da Península Participações, está internado no hospital Albert Einstein em São Paulo em função de uma pneumonia, informou neste domingo sua assessoria de imprensa.

Abilio, que tem 87 anos, está no hospital há alguns dias. Durante décadas, Diniz esteve à frente do Grupo Pão de Açúcar, tornando-se um dos maiores empresários do país. Atualmente ele é um dos principais acionistas do grupo Carrefour Brasil, ocupando a vice-presidência do colegiado da varejista.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: