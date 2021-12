Ação do Nubank estreia na Bolsa de Nova York com alta de mais de 30%, mas ameniza

Apoie o 247

Infomoney - As ações do banco digital Nubank (NYSE:NU) fazem a sua estreia na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira (9), em forte alta.

Os papéis abriram em disparada da ordem de 35%, negociados acima dos US$ 12, mas amenizaram, ainda que seguindo com um salto bastante expressivo. Por volta das 15h50 (horário de Brasília), os ativos registravam ganhos de 14,33%, a US$ 10,29 na NYSE.

Cerca de meia hora depois, foi a estreia dos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) NUBR33. O leilão de abertura dos ativos do Nubank negociados na B3 começou cerca de 15 minutos após a primeira negociação ter sido gerada na NYSE. No mesmo horário, os papéis avançavam 19,50%, a R$ 9,99.

No mercado americano, os ativos da classe A foram precificados na noite da última quarta (8) a US$ 9 cada, em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no topo da faixa indicativa entre US$ 8 e US$ 9. Vale ressaltar, na semana passada a fintech havia cortado a faixa indicativa de preço, que inicialmente ia de US$ 10 a US$ 11, em 20%, em meio à cautela de investidores com fintechs bancárias.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup coordenam a oferta.

O Nubank foi fundado no Brasil em maio de 2013 pelo colombiano David Vélez, o americano Edward Wible e a brasileira Cristina Junqueira.

A empresa surgiu como uma fintech e recebeu oito rodadas de investimento e mais duas extensões, com a participação de fundos de investimento e empresas de venture capital, tendo entre seus investidores a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett.

O primeiro cartão de crédito da marca foi lançado em 2014 na cor roxa, símbolo do Nubank, e, a partir de 2018, a empresa começou a disponibilizar a conta digital para clientes.

No ano seguinte, o Nubank expandiu suas operações para o México e em 2020, para a Colômbia.

A empresa possui hoje mais de 48 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, com escritórios ainda na Alemanha e nos Estados Unidos.

Segundo o Nubank, o banco digital recebe em média, 2,1 milhões de novos clientes por mês (média do terceiro trimestre de 2021) e possui mais de 5,4 mil colaboradores.

Em outubro de 2021, o banco informou ter reportado lucro no primeiro semestre em suas operações no Brasil de R$ 76 milhões, depois de atrair mais clientes para seu cartão de crédito. No mesmo período do ano anterior, o Nubank teve prejuízo de R$ 95 milhões.

Vélez apontou que o IPO é importante para o crescimento futuro da empresa. “Ao fazer IPO, o Nubank abre seu capital para captar recursos e receber novos investidores. Isso pode viabilizar projetos para nos tornar cada vez mais completos e atingir nossos objetivos.”

