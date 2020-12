Ações da BRF sobem 10% com previsão de Ebitda e investimentos

Infomoney - Em uma sessão em que o Ibovespa oscila entre leves ganhos e perdas, a BRF (BRFS3) vê seus papéis em forte alta de cerca de 10%, no dia do Investor Day da companhia.

A BRF estimou nesta terça-feira receita líquida de R$ 65 bilhões para o período de 2021 a 2023, com o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) crescendo duas vezes em relação ao patamar atual, considerando os 12 meses findos em setembro.

Também em destaque, o ministério francês de agricultura disse nesta terça que a gripe aviária H5N8 foi encontrada em uma criação de patos no sudoeste do país, confirmando o primeiro surto do vírus em uma fazenda na França este ano.

Ainda no radar, estão empresas que foram alvo de recomendação. Os papéis da Eletrobras (ELET3; ELET6) chegam a avançar 7%. O BTG Pactual iniciou a cobertura para a ação PNA da companhia com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 63, o que configura um potencial de valorização de 84% em relação ao fechamento de ontem. Para os papéis ON, o preço-alvo é de R$ 57 (alta de 69%). Os analistas destacam que a empresa tem um dos riscos/recompensa mais atraentes do universo de cobertura, uma vez que mostra um potencial de alta significativo, mesmo sem qualquer vantagem com uma possível privatização.

Os papéis da OdontoPrev (ODPV3) também registram ganhos, de cerca de 2%. O Citi elevou a recomendação de Odontoprev de neutro para compra, com o preço-alvo indo de R$ 15 para R$ 16. Os analistas apontaram, entre os motivos, a estimativa de taxa de crescimento anual composta nas receitas de 13% entre 2021 e 2023.

As aéreas também voltam a subir, com Gol (GOLL4) subindo 3,5% e Azul (AZUL4) em alta de 2,5%. A Gol anunciou na terça-feira que voltará a operar voos com o Boeing 737 MAX a partir de quarta-feira, enquanto a Azul divulgou suas prévias operacionais do mês de novembro. Confira os destaques:

BRF (BRFS3)

A gripe aviária tem se espalhado rapidamente pela Europa, o que tem colocado a indústria avícola em alerta depois que surtos anteriores levaram ao abate de dezenas de milhões de aves.

