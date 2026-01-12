Ações da China atingem maior alta em 10 anos

XANGAI, 12 Jan (Reuters) - As ações da China atingiram nesta segunda-feira o maior nível da última década, impulsionadas pelas ações das empresas de inteligência artificial e aeroespacial comercial, enquanto os investidores comemoravam o forte início de ano dos mercados locais, com um volume de negócios recorde. As ações de Hong Kong também avançaram.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,1%, atingindo seu maior valor desde julho de 2015 enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,4%.

Enquanto isso, o volume de negócios de ações onshore registrou um recorde de 3,6 trilhões de iuanes (US$516,13 bilhões).

Analistas do HSBC continuam otimistas quanto às perspectivas para a inteligência artificial em 2026, citando políticas regulatórias de apoio.

As recentes captações de recursos e ofertas públicas iniciais por empresas em toda a cadeia de suprimentos de IA devem elevar as avaliações do setor e sustentar a demanda e os gastos no médio prazo, acrescentaram.

O Índice CSI de Computação em Nuvem e Big Data da China subiu 7,8%, enquanto as ações de IA subiram 4,2%. As principais empresas do setor de tecnologia negociadas em Hong Kong avançaram 3,1%.

As ações do setor aeroespacial comercial ampliaram os ganhos, com a China Spacesat atingindo o limite diário de 10% e um recorde histórico. A alta ocorreu após um pedido da União Internacional de Telecomunicações (UIT na sigla em inglês), que mostrou que, entre 25 e 31 de dezembro de 2025, a China solicitou recursos de frequência e orbitais para 203.000 satélites em 14 constelações.

O Índice de Defesa CSI saltou 5,9%, atingindo o maior valor em quase quatro anos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei não abriu.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,44%, a 26.608 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,09%, a 4.165 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,65%, a 4.789 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,84%, a 4.624 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,92%, a 30.567 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,47%, a 4.766 pontos.

. Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 avançou 0,48%, a 8.759 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)