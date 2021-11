Ações de companhias aéreas caem até 14% com nova variante Ômicron

Apoie o 247

Infomoney - A sexta-feira (26) foi marcada pela queda generalizada das ações nas bolsas globais, por conta da detecção da Omicron, uma nova variante da Covid-19, que passou a preocupar autoridades mundo afora. Companhias aéreas, empresa de turismo e petroleiras, porém, foram as mais prejudicadas, tanto por aqui quanto no exterior – isso pelo fato desses setores estarem diretamente ligados à retomada econômica e à reabertura de fronteiras.

No Brasil, as ações PN da Gol (GOLL4) e a Azul (AZUL4) foram as principais quedas do pregão, caindo, respectivamente, 11,81% e 14,18%. Depois delas, vieram os papéis ON da CVC (CVCB3), de turismo, com queda de 11,07%. As ON da PetroRio (PRIO3) também ficaram no top 5 das baixas, recuando 8,74%.

Nos Estados Unidos, a gigante do setor aéreo American Airlines caiu 13,30%. A Exxon Mobil, de petróleo, desvalorizou quase 5%.

