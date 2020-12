Ações de Gol e Smiles sobem 4% com proposta de incorporação da empresa de milhas e com dados de caixa

Gol comunicou ter encaminhado carta ao Conselho de Administração da Smiles com a sua nova proposta de incorporação de ações envolvendo as principais subsidiárias operacionais da aérea edit

Infomoney - Em um dia em que o Ibovespa oscila entre leves perdas e ganhos após superar o nível pré-Carnaval na última sexta-feira (4), quem ganha destaque são as ações alvo de recomendações ou que repercutem o noticiário das próprias companhias.

A Yduqs (YDUQ3) registra alta de 3% de suas ações após ser apontada pelo Morgan Stanley como uma das preferidas para investir no setor de educação em 2021; contudo, apesar de ter a recomendação reduzida pelo mesmo banco, a Cogna (COGN3) também registra ganhos, ainda que mais modestos, de 1,5%.

A PetroRio (PRIO3) também ganha destaque. A companhia, que já tinha visto a sua ação subir forte na sexta, segue registrando ganhos nesta sessão, apesar da leve queda do petróleo. Na sexta, a companhia divulgou que em assembleia, foi aprovado o refazimento das demonstrações financeiras anuais completas dos exercício de 2017 e 2019, entre outros documentos, incluindo informações trimestrais referentes aos períodos findos em 30 de junho de 2019, 30 de setembro de 2019, 31 de março de 2020 e 30 de junho de 2020. Os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) têm leve queda.

Ainda em destaque, a Gol (GOLL4) e a Smiles (SMLS3) registram ganhos de cerca de 4%. A Gol comunicou ter encaminhado carta ao Conselho de Administração da Smiles com a sua nova proposta de incorporação de ações envolvendo as principais subsidiárias operacionais da aérea. Após apresentar uma proposta em dezembro do ano passado, que acabou não seguindo adiante, a companhia divulgou a nova oferta, que resultará na migração dos acionistas da operadora do programa de fidelidade e o resgate em dinheiro para quem não quiser participar.

A nova oferta conta com três possibilidades: i) 0,825 ação PN da Gol por cada ação ordinária da Smiles; ii) R$ 22,32 em dinheiro por cada ação ON da Smiles e iii) combinação de ações preferenciais da Gol e de dinheiro, mediante a consideração a ser dada em contrapartida a cada uma de suas respectivas ações da Smiles.

Ainda no radar, a Gol informou que apresentou geração líquida de caixa de R$ 3 milhões por dia em novembro, incluindo o pagamento integral de seu serviço de dívida e despesas financeiras, resultado melhor em comparação ao consumo líquido de caixa de R$ 3 milhões por dia que havia projetado para esse período.

Já entre as maiores quedas, estão as siderúrgicas como CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) após a disparada de sexta em meio ao aumento de preços do aço. O minério de ferro também segue em alta, com o de pureza 62% à vista negociado no porto de Qingdao com ganhos de 1,5%, a US$ 147,55, guiando um dia de leve alta de cerca de 0,5% para a Vale (VALE3).

