Ações do Credit Suisse despencam mais de 20% e têm negociações suspensas, após investidor saudita descartar mais assistência

Infomoney - As ações do Credit Suisse despencavam mais de 20%, nesta quarta-feira (15), antes de terem suas negociações suspensas.

Os ativos do banco suíço foram abaixo de 2 francos suíços (US$ 2,18 ) e o regulador de mercado suspendeu as negociações do papel várias vezes uma vez que o volume disparou e a ação despencou.

O movimento de baixa foi impulsionado por comentários do Saudi National Bank, maior investidor da instituição financeira.

O investidor saudita afirmou que não poderia fornecer mais assistência financeira ao banco suíço, segundo informações da Reuters.

“Não podemos porque iríamos acima de 10%. É uma questão regulatória”, disse o presidente do Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy, à agência.

O presidente do Credit Suisse, Axel Lehmann, disse que a ênfase em reduzir o risco do balanço está em andamento. Questionado se descartaria algum tipo de ajuda governamental no futuro, Lehmann respondeu: “Não é esse o assunto”. “Somos regulamentados, temos fortes índices de capital, balanço muito forte. Estamos todos de mãos dadas. Portanto, esse não é o assunto”. A fala do residente do banco ocorreu em um de painel da CNBC, em Riad, na manhã desta quarta-feira.

Vários bancos na Itália também tiveram os negócios suspenso após quedas acentuadas na sessão de hoje, incluindo o UniCredit, Finecobank e Monte Dei Paschi.

Os investidores também continuam avaliando o impacto do anúncio do Credit Suisse na terça-feira de que havia encontrado “fraquezas materiais” em seus processos de relatórios financeiros de 2022 e 2021.

Vale lembrar que no final do ano passado, o banco suíço afirmou que estava vendo retiradas significativamente maiores de depósitos, não renovação de depósitos a prazo e saídas líquidas de ativos em níveis que excediam substancialmente as taxas incorridas no terceiro trimestre de 2022.

O Credit Suisse viu retiradas de clientes de mais de 110 bilhões de francos suíços no quarto trimestre, enquanto uma série de escândalos, riscos herdados e falhas de conformidade continuavam a impactar o banco e afetar a sua recuperação.

