Ações do Deutsche Bank fecham em queda e derrubam outros bancos europeus por receios no setor

O resgate de emergência do Credit Suisse pelo UBS, após o colapso do SVB, com sede nos EUA, provocou temores de contágio entre os investidores edit

Apoie o 247

ICL

Por InfoMoney - As ações do Deutsche Bank fecharam em queda forte na Bolsa de Frankfurt na sessão desta sexta-feira (24), após uma alta no custo de seguro dos títulos da instituição contra risco de inadimplência. Isso em meio a preocupações sobre a estabilidade dos bancos europeus persistindo. Os ativos fecharam com queda de 8,53%, a 8,54 euros, em baixa expressiva, apesar de se distanciarem das mínimas do dia.

As ações do banco alemão caíram pelo terceiro dia consecutivo e já perderam cerca de um quinto de seu valor até o momento neste mês.

Os swaps de inadimplência de crédito – uma forma de seguro para os detentores de títulos de uma empresa contra a inadimplência – saltaram para 173 pontos-base na noite de quinta-feira, de 142 pontos-base no dia anterior.

Isso marca o maior aumento de um dia no CDS do Deutsche já registrado, de acordo com dados da Refinitiv.

“O Deutsche Bank tem se mantido no centro das atenções por um tempo agora, de maneira semelhante ao que ocorreu com o Credit Suisse”, disse Stuart Cole, macroeconomista-chefe da Equiti Capital.

“O banco passou por várias reestruturações e mudanças de liderança na tentativa de recuperá-lo em uma base sólida, mas até agora nenhum desses esforços parece ter realmente funcionado.”

O resgate de emergência do Credit Suisse pelo UBS, após o colapso do SVB, com sede nos EUA, provocou temores de contágio entre os investidores, que foram aprofundados pelo novo aperto da política monetária do Federal Reserve dos EUA na quarta-feira, com uma alta de juros em 0,25 ponto percentual.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.