Ações europeias recuam após máximas recordes com balanços e comércio entre EUA e China em foco

(Reuters) - As ações europeias recuaram nesta terça-feira, depois de três sessões consecutivas de máximas recordes, com os investidores mudando seu foco das questões comerciais entre Estados Unidos e China para os balanços corporativos.

O índice continental STOXX 600 fechou em queda de 0,2%.

A Nokia saltou mais de 20%, atingindo seu nível mais alto desde 2016, depois que a Nvidia disse que planeja investir US$1 bilhão no fornecedor de equipamentos de telecomunicações.

O índice de telecomunicações superou seus pares com um aumento de 2,2%.

Por outro lado, as ações do setor de saúde caíram 1,7%, com a farmacêutica suíça Novartis em queda de 4,2% apesar seu lucro do terceiro trimestre ter ficado em linha com as projeções.

O setor europeu de construção e materiais caiu 0,8%, pressionado por uma perda de 5,9% na empresa de produtos químicos Sika após um rebaixamento de recomendação.

Os bancos registraram alta de 0,8%. O HSBC subiu 4,6% depois de aumentar sua perspectiva de receita.

As ações europeias tiveram uma rali recente, atingindo recordes, impulsionadas pelo otimismo em relação a um possível acordo comercial entre os EUA e a China antes da reunião planejada entre os presidente dos dois países na quinta-feira.

Um acordo comercial interromperia as tarifas mais pesadas dos EUA e os controles de exportação de terras raras da China, ajudando a aliviar algumas preocupações recentes sobre as tensões entre as duas potências econômicas.

"Os participantes do mercado estão agora com a mentalidade de que o comércio e as relações sino-americanas estão mais ou menos resolvidos e em uma situação muito melhor, pelo menos temporariamente", disse Michael Brown, estrategista sênior de pesquisa da Pepperstone.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,44%, a 9.696,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,12%, a 24.278,63 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,27%, a 8.216,58 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,51%, a 43.128,53 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,54%, a 16.087,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,04%, a 8.348,77 pontos.