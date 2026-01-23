Adani e Embraer firmam parceria para montar aviões na Índia

247 - O grupo aeroespacial e de defesa do bilionário indiano Gautam Adani e a fabricante brasileira Embraer devem anunciar, na próxima semana, uma parceria para a montagem de aeronaves comerciais na Índia. A iniciativa representa um marco para a aviação civil do país, que há anos busca atrair a produção local de jatos, segundo informações da agência Reuters.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto do assunto, a Adani Aerospace assinou um memorando de entendimento com a Embraer para instalar uma linha de montagem final de jatos regionais em território indiano. O movimento é visto como uma vitória relevante para o governo da Índia, que há tempos pressiona fabricantes globais a produzir aeronaves no país, destacando o forte crescimento da demanda interna.

As companhias aéreas indianas já acumularam mais de 1.500 encomendas de novos aviões, mas, até agora, as fabricantes resistiam à instalação de linhas de produção locais. Entre os argumentos apresentados estava a falta de clareza quanto à viabilidade econômica de montar aeronaves comerciais na Índia.

A Adani Aerospace e a Embraer enviaram convites à imprensa na terça-feira (20), antecipando um anúncio descrito como um desenvolvimento “histórico” para a aviação comercial. Segundo o convite, a divulgação oficial da parceria ocorrerá na sede do Ministério da Aviação Civil da Índia.

Procurada, a Embraer preferiu não comentar o assunto. A Adani Aerospace e o Ministério da Aviação Civil da Índia não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento. O acordo já havia sido noticiado anteriormente pelo jornal The Times of India.

Atualmente, cerca de 50 aeronaves da Embraer operam na Índia, incluindo modelos utilizados pela companhia aérea regional Star Air. Essa frota ainda é pequena quando comparada à presença dominante de aviões da Airbus e da Boeing, que concentram a maior parte das encomendas das empresas aéreas indianas.

A Embraer mantém expectativas elevadas para o mercado local. A fabricante brasileira, que inaugurou um escritório em Nova Déli no ano passado, estima que a Índia necessitará de ao menos 500 aeronaves com capacidade entre 80 e 146 assentos ao longo dos próximos 20 anos, reforçando o potencial estratégico do país para a expansão de seus negócios.