África do Sul diz que cinco países confirmam entrada no BRICS; Argentina recusa

Reuters - Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos confirmaram que estão se juntando ao bloco BRICS depois de terem sido convidados no ano passado, disse a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, nesta quarta-feira.

Os cinco países receberam convites, juntamente com a Argentina, em uma cúpula realizada em agosto, em Johanesburgo, para se juntarem ao bloco formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Os membros dizem que a medida ajudaria a remodelar uma ordem mundial que eles consideram ultrapassada.

Desde então, a Argentina recusou o convite para participar.

"Com relação às confirmações do BRICS, cinco dos seis confirmaram. São eles: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã... e Egito", disse Pandor em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira.

"A Argentina escreveu para indicar que não dará seguimento a pedido da administração anterior para se tornar membro pleno do Brics, e aceitamos a sua decisão."

