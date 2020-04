Agredida pelo governo Bolsonaro, China troca soja brasileira por soja dos Estados Unidos

Em referência à compra da soja brasileira, Wei Baigang, membro do ministério da Agricultura chinesa, afirmou que "as importações dos EUA devem crescer". A China é o principal importador de produtos agrícolas brasileiros edit

247 - Membro do ministério da Agricultura chinesa, Wei Baigang afirmou que, durante esta pandemia do coronavírus, "as importações do Brasil não foram afetadas em março, e as importações dos EUA devem crescer", agora que "a primeira fase do acordo comercial sino-americano foi implementada".

A China é o principal importador de produtos agrícolas brasileiros. O valor das aquisições pelo país asiático foi US$ 31,01 bilhões em 2019, de acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em sgundo lugar ficaram os Estados Unidos (US$ 7,18 bilhões).

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, em levantamento que envolveu 13 correspondentes na América Latina, o número de confirmações de coronavírus gira em torno de 30 mil na América Latina, sendo mais de um terço no Brasil, que tem pelo menos 11,2 mil e 489 mortes provocadas pela doença.

Segundo relato da coluna de Nelson de Sá, O tabloide Huanqiu/Global Times ironizou em título que, em meio à escalada dos números, "Presidente brasileiro convoca jejum para se livrar do pecado". Na rede CCTV, "três epidemias estão para acontecer ao mesmo tempo no Brasil", acrescentando dengue e gripe.

O fato é que, em meio a uma pandemia global, o governo Jair Bolsonaro ainda consegue arrumar briga com a China, após integrantes da atual administração acusarem o país asiático de esconder informações sobre a covid-19 e de querer dominar o mundo com a doença.

De acordo com artigo do jornalista Leonardo Attuch, editor do 247, "um dos maiores erros dos analistas políticos no Brasil é dividir o governo Bolsonaro entre uma ala de ministros técnicos, uma ala militar e uma suposta ala formada por ministros 'ideológicos', que teria como principais representantes Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Abraham Weintraub, da Educação – os ministros "olavistas" que seriam protegidos pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que por muito pouco não foi indicado embaixador do Brasil em Washington".

"Volta e meia, há quem diga que Ernesto Araújo e Abraham Weintraub são 'loucos' ou 'burros'. Nem uma coisa nem outra. Ambos sabem muito bem o que estão fazendo e conhecem também as consequências de seus atos. Sabem que, no limite, o Brasil poderá sofrer retaliações econômicas da China", diz. "O que interessa à dupla é agradar aos patrões. E ambos sabem que Bolsonaro deve sua eleição ao pesadíssimo esquema de fake news desenvolvido pela extrema-direita estadunidense e por Steve Bannon – um personagem que já declarou que o Brasil é o principal território em disputa por Estados Unidos e China".

