Alckmin defende redução de impostos para estimular compra de máquinas pela indústria. Descontos são bilionários

247 - Vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira (28) o programa do governo que prevê a redução de impostos com o objetivo de estimular a compra, pela indústria nacional, de máquinas. "Melhorar investimento, melhorar produtividade", afirmou. A entrevista foi concedida à jornalista Miriam Leitão, na GloboNews.

A pasta enviou ao Congresso um projeto com o objetivo de abater impostos para indústrias que investirem na compra de novas máquinas. As reduções serão no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). O estímulo deve custar aos cofres públicos cerca R$ 3,4 bilhões - R$ 1,7 bilhão neste ano e mais R$ 1,7 bilhão em 2025.

"Você [empresário] vai investir em bens de capital, e você vai ganhar produtividade. Temos dois problemas na economia: baixo investimento, baixa produtividade. Você vai ao encontro dos dois. O que é a depreciação superacelerada? Substitua suas máquinas e equipamentos, eu diminuo imposto de renda da pessoa jurídica e diminuo a CSSL", afirmou Alckmin.

