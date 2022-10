Alckmin exalta vídeo de apoio de Armínio Fraga a Lula: "juntos pela estabilidade econômica, pelo Brasil"

O economista, que já havia declarado voto em Lula, gravou vídeo em apoio ao ex-presidente e se disse preocupado com a democracia do Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Candidato a vice-presidente do ex-presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) exaltou pelo Twitter nesta quarta-feira (19) o apoio do economista Armínio Fraga ao petista.

"Esse é um voto de convicção. Esse voto espelha minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia e no fundo ele procura responder uma pergunta muito simples: "quem é que nós queremos ser?", diz em vídeo o ex-presidente do Banco Central.

Pelo Twitter, Alckmin afirmou: "Armínio Fraga, um dos mais respeitados economistas do Brasil, grava seu apoio à frente democrática liderada por Lula neste segundo turno. Armínio teve papel fundamental para o sucesso do tripé macroeconômico - responsabilidade fiscal, liberdade cambial e controle da inflação - mantido no governo Lula. Vamos juntos pela estabilidade econômica, pelo Brasil!".

Armínio teve papel fundamental para o sucesso do tripé macroeconômico - responsabilidade fiscal, liberdade cambial e controle da inflação - mantido no governo @LulaOficial. Vamos juntos pela estabilidade econômica, pelo Brasil! — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) October 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.